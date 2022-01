Melanie Brown des Spices girls récompensée par la reine Elizabeth II

Une prestigieuse récompense pour son implication au sein d'une association de lutte contre les violences faites aux femmes.

Plus connue sous son nom de scène Mel B, la chanteuse Melanie Brown membre du groupe des Spices Girls vient de recevoir une prestigieuse récompense. "The Sun" a en effet révélé que la chanteuse avait reçu un MBE ( Most Excellent Order of the British Empire). Très convoité, ce titre honorifique, remis par la reine permet d'honorer les personnalités ayant rendu service à la communauté, et fait de Melanie Brown un membre de l'Ordre de l'Empire britannique.

Melanie Brown, âgée de 46 ans, est depuis 2018 membre de Women's Aid, une association venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale. Ayant elle-même était victime, elle a pour la première fois parlé des violences qu'elle avait subies avec son ex-maris le producteur Stephen Belafonte en 2017.

"Je veux être une marraine de Women's Aid jusqu'au jour de ma mort. Je serai toujours là, battant pavillon" a-t-elle déclarée a déclaré au tabloïd britannique.