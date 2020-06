Mélanie Dedigama (Secret Story) a accouché: elle dévoile le sexe et le prénom du bébé

Mélanie Dedigama a annoncé la naissance de son bébé sur Instagram. La candidate de Secret Story et son compagnon Vincent, qui avait participé avec elle à La bataille des couples 2, sont devenus parents d'une petite fille prénommée Naya.



"C’est très émus et remplis d’émotions qu’avec Vincent nous vous présentons NAYA notre fille qui est née à 38 semaines et 4 jours à 3,550kg et 51 cm. Qui se porte à merveille et qui nous comble de bonheur et d’amour", a ecrit la jeune maman sur Instagram.



"Excusez nous pour ce long silence nous en avions besoin et nous vous remercions pour tous vos messages très attachants que nous avons pu recevoir", a ajouté la candidate de téléréalité.

"Mélanie a été extraordinaire ces derniers jours, pour l’e´ternite´ je t’aime, tout comme mon petit amour qui a vu le jour et dont je suis de´ja` totalement amoureux. Vous e^tes les femmes de ma vie, je vous aime de tout mon e^tre", a réagi Vincent, aux anges.