MÉMORABLE: Ed Sheeran chante avec Courteney Cox et Elton John pour... Lisa Kudrow (vidéo)

Ed Sheeran a créé un groupe afin de montrer son amour pour la sitcom Friends. Le chanteur a interprété la chanson "Tiny Dancer" d'Elton John devant la star de Friends, Lisa Kudrow, aux côtés d'Elton lui-même, Courteney Cox, et de la chanteuse Brandi Carlile.



La chanson est un hommage au moment de l'épisode 1 de la saison 3 de la sitcom américaine - "The One With The Princess Leia Fantasy" - où Phoebe, le personnage de Lisa Kudrow, affirme que la chanson la plus romantique de tous les temps est "celle qu'Elton John a écrite pour ce type dans Madame est servie".



Quand Rachel lui a demandé de quelle chanson il s'agit, elle se met à chanter de façon incorrecte: "Serre-moi fort, jeune Tony Danza."



"Lisa Kudrow, c'est pour toi", a annoncé Ed Sheeran en présentant le remix de la chanson. Ed et Brandi ont joué de la guitare acoustique pendant cette étonnante reprise, tandis que Courteney s'est jointe au piano.



Après la chanson, Ed Sheeran a lancé: "Tony Danza, on l'a fait ! On l'a fait !"