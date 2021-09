Michaël Youn: sa grosse dispute avec Christian Clavier… dans des toilettes

Le comédien a raconté une anecdote inattendue concernant sa relation visiblement tumultueuse avec Christian Clavier.

Le pire souvenir de tournage de Michaël Youn est associé à un acteur dont il est pourtant fan : Christian Clavier. Des moments très tendus dont il s’est souvenu dans Buzz TV, une émission de Figaro Live. Le comédien y était reçu à l’occasion de la diffusion sur TF1 de la série Fugueuse, dans laquelle il joue l’un des rôles principaux.

Les rapports étaient extrêmement désagréables

Cette rencontre ratée avec Christian Clavier a eu lieu lors de l’enregistrement du film Rendez-vous chez les Malawas, sorti en 2019. "J’ai eu un tournage vraiment difficile avec quelqu’un que j’aime beaucoup qui s’appelle Christian Clavier, a-t-il dévoilé. Je suis fan de lui depuis ma plus tendre enfance. Et on n’a pas accroché humainement… C’était en Afrique du Sud, il faisait 56 degrés, on est tous devenus un peu dingues et les rapports étaient extrêmement désagréables. J’allais à la fête avec lui, et je me suis retrouvé dans les toilettes à m’engueuler".