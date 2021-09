Michaël Youn: sa réponse à sa fille qui veut devenir "un clown" comme lui

Michaël Youn était l'invité de 50mn Inside ce samedi 25 septembre. L'acteur à l'affiche de deux nouvelles séries "Une affaire française" et "Fugueuse" a prouvé qu'il pouvait endosser des rôles dramatiques.

Il a également parlé de ses enfants, Seven, 10 ans, et Stellar, 2 ans, durant cet entretien à coeur ouvert. Pour la série Fugueuse, le comédien s'est projeté, il a imaginé qu'il s'agissait de sa fille Seven et automatiquement, les larmes sont venues plus vite.



L'acteur a confié que sa fille pourrait bien suivre ses traces en devenant actrice. Le comédien se dit prêt à la soutenir dans cette voie. "Elle voit papa faire le clown, et quand on lui demande à l’école ce qu’elle veut faire plus tard, elle dit : ‘je veux faire comme papa ! Clown."



"Je vais essayer de lui donner un maximum de confiance en elle pour qu’elle le fasse". Michaël Youn explique qu'il ne compte pas la pousser dans une direction qui ne lui convient pas. Il la laissera faire ses propres choix. "Moi, je suis allé tellement loin dans les études, pour me perdre en plus (...) Bac +5, Master en management, MBA en Business Administration, je ne m’en sers pas vraiment".