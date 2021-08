Michel Cymes balance une info "top secrète", Adriana Karembeu agacée: "Il ne faut vraiment rien lui confier"

Cela fait quelques années qu’Adriana Karembeu et Michel Cymes sont les visages de l’émission "Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain". Le médecin et le mannequin permettent au public de comprendre le corps humain grâce à des explications simples.

Mais ce programme touche à sa fin. Le 31 août, c’est fini. Mais l’émission va laisser placer à une nouvelle dont le contenu doit rester confidentiel.



"Notre duo fonctionne trop bien. Les gens l’apprécient. Il s’agira d’aborder la santé différemment, à travers de nouveaux thèmes", a confié Adriana Karembeu lors d’une interview accordée à Télé Star et dont les propos ont été relayés par Public.



Mais le médecin a déjà balancé des informations confidentielles sur le programme qu’il animera avec l’ex-mannequin. Il a confié que la médecine alternative serait l’un des grands axes abordés. Adriana Karembeu a exprimé son mécontentement à Télé Star: "Et moi qui ne voulais pas me prononcer parce que je croyais que c’était top secret ! Michel, qu’est-ce qu’il est bavard, il ne faut vraiment rien lui confier !".