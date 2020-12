Michel Drucker révèle avoir frôlé la mort: "Des bactéries sont parties d’une dent" (vidéo)

Vendredi 4 décembre, Michel Drucker s'est exprimé dans Touche pas à mon poste. L'animateur de 78 ans a expliqué qu'il avait frolé la mort. L'homme a été opéré du coeur fin septembre l'obligeant à repousser sa rentrée sur France 2.



"Le premier stress qu’on ait eu, c’est qu’on m’a dit que j’avais une infection mitrale. Il y a deux valves très importantes dans le cœur, c’est l’une d’elles (...) Et là, des bactéries sont parties d’une dent (…) Si vous allez chez le dentiste, je vous dis, si vous avez eu des petits problèmes cardiaques, il faut le signaler. Le moindre soin dentaire ne doit pas être fait chez un sujet qui a une faiblesse cardiaque. Il faut le mettre sous antibiotiques tout de suite et on reporte le soin dentaire au lendemain", a expliqué Michel Drucker à Benjamin Castaldi, aux commandes de TPMP le 4 décembre.



"Cette bactérie a migré sur la valve, elle a infecté une partie du cœur, engendrant une septicémie, ça a touché le rein, la rate… Et je peux le dire maintenant, il y avait deux petits saignements au niveau cérébral qui étaient inquiétants. Oui, j’ai frôlé la mort et frôlé l’amputation, car la bactérie avait bouché l’artère de la jambe droite, qui commençait à se nécroser, et à quelques jours près on aurait sans doute amputé", a raconté l'animateur dont les propos ont été relayés par le site Télé 7 Jours.



"Je reviens de loin"



Il y a quelques jours, Michel Drucker s'était confié sur les ondes de RTL France. "Je reviens de loin. J'ai eu un problème cardiaque un peu compliqué. Je suis hospitalisé depuis plus de trois mois (...) je refais surface peu à peu. La rééducation est lente, douloureuse, mais je tiens (...) je reviens de loin. J'ai eu un problème cardiaque un peu compliqué. Je suis hospitalisé depuis plus de trois mois (...) je refais surface peu à peu. La rééducation est lente, douloureuse, mais je tiens bon", a assuré le célèbre animateur, précisant qu'il a "retrouvé le moral", disait-il le 24 novembre depuis sa chambre d'hôpital.

