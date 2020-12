Michel Drucker, en rééducation, réapprend à marcher: "Je suis un miraculé"

Michel Drucker se confie sur son état de santé dans Le Parisien ce mardi 1er décembre. Sa convalescence est encore longue.

Le 26 septembre dernier, Michel Drucker devait subir une intervention chirurgicale sérieuse : un triple pontage coronarien. À 78 ans, l'animateur TV a malheureusement connu des complications et il est hospitalisé depuis 3 mois. Dans les colonnes du Parisien ce mardi 1er décembre, il se confie: "Je suis un miraculé, comme disent les cardiologues".

"J'ai cru que j'aurais de graves séquelles après une si lourde opération. J'ai pensé que je terminerais ma vie au ralenti, sans plus jamais refaire mon métier." En effet, l'animateur était au plus mal et a perdu pas moins de 10 kilos. "On redevient un pantin. Incapable de se lever tout seul, de marcher sans perfusion. Il n'y a plus de vedette à la télé. J'étais convaincu que je ne referais jamais surface."

Sorti de l'hôpital la semaine prochaine ?

Michel Drucker se trouve toujours à la clinique Bizet, de Paris. Il suit en ce moment sa quatrième semaine de rééducation. Alors qu'il réapprend à marcher, il confie au Parisien ce qui a été le plus difficile à supporter durant ces longues semaines. "La moindre quinte de toux, c'est une horreur. C'est toute la cage thoracique qui est douloureuse. J'ai un peu dormi grâce aux antidouleurs, à la morphine qui m'a donné des hallucinations, je faisais des rêves étranges."

Heureusement, l'animateur dit aujourd'hui "voir le bout du tunnel". Il confie qu'il devrait même rentrer chez lui la semaine prochaine, même s'il doit encore suivre deux mois de rééducation. On ne devrait pas le revoir à l'antenne avant février 2021.

