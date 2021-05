Michel Drucker se confie sur son opération: "Si ça se passe mal, débranchez-moi"

Michel Drucker s’est exprimé sur son hospitalisation sur le plateau de "Touche pas à mon poste". L’animateur a subi une lourde opération au cœur risquée. Il a demandé aux médecins de le "débrancher" si quelque chose tournait mal.

Michel Drucker était invité sur le plateau de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste pour parler de son livre "Ça ira mieux demain" dans lequel il revient sur ses problèmes de santé. L’animateur est revenu sur ce moment où il a envisagé sa mort avec les médecins.

"Si ça se passe mal, débranchez-moi. Hors de question que je puisse me réveiller avec des handicaps, explique-t-il. Avec une aphasie, un tremblement, je ne pourrai plus jamais pratiquer mon métier, alors ce n’est plus la peine. Vous me débranchez. Plutôt mourir que me réveiller sans pouvoir pratiquer mon métier."

L’opération de Michel Drucker était effectivement très risquée: "Il fallait qu’on me change une valve, qu’on me fasse un triple pontage, qu’on me débouche la jambe, qu’on surveille un début d’AVC, et on m’avait dit : ‘On ne saura si vous avez des séquelles uniquement au réveil."

L’animateur était convaincu qu’il n’allait pas s’en sortir, il avait même convoqué ses patrons de France Télévisions pour leur "dire au revoir". "Je leur ai dit : ‘Ce qui m’attend sur la table d’opération demain est tellement compliqué que, même si je reviens, je serai diminué donc je vais dire au revoir à ce métier’".