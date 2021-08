Michel Sardou fait une demande inattendue au ministre français de la santé Olivier Véran (vidéo)

Michel Sardou était d’humeur badine ce lundi 30 août sur le plateau de C à vous. Anecdotes croustillantes, blagues bien senties… le chanteur s’est montré sous ses allures de bon client du Paf pour Anne-Elisabeth Lemoine qui ouvrait la nouvelle saison de son émission. Au détour d’une conversation, la star a lâché une petite bombe à l’intention du ministre français de la santé Olivier Véran, également sur le plateau.

"Tiens à propos, réduisez les charges sociales", a lancé Michel Sardou au ministre du gouvernement Castex. Ce dernier restant un brin décontenancé par cette requête, l’artiste a précisé sa demande : "Sur les salaires de tous les acteurs par exemple", s’est-il exclamé, déclenchant l’hilarité des invités de l’émission.

Le ministre de la santé s’est trouvé obligé de défendre le bilan du gouvernement français en la matière : "Roselyne Bachelot s'est quand même beaucoup bougée pour la culture", a-t-il déclaré. Et Michel Sardou d’insister : "Je sais bien mais on était fermé. Maintenant, on va travailler, on va gagner 10 balles et il va nous en rester 5, ça va être ça grosso modo". "Je n'ai jamais demandé un sou à l'État, il m'en a pris un max par contre", a-t-il poursuivi. Un point de vue qui ne semble pas avoir convaincu le ministre.