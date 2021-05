Michel Sardou "sur le cul" après avoir découvert le résultat de son test ADN

Michel Sardou fait le tour des médias pour assurer la promotion de son livre "Je ne suis pas mort… Je dors !" L’occasion pour le chanteur de se livrer, donner son point de vue sur différents sujets de société, et faire des révélations étonnantes sur sa personne. Ainsi, Invité sur le plateau de L’heure des pros 2 ce jeudi 6 mai, le chanteur a évoqué la recherche de ses origines.

Alors que Michel Sardou croyait venir "du Sud", dit-il, comme "son père et son grand-père", l’ancien chanteur a été surpris de se trouver, via un test ADN, des origines bien plus au Nord. "Le retour, c’est : 10% Italien. Tout le reste, c’est Écossais, Gallois, Irlandais !", a révélé l’artiste. "Là je suis resté sur le cul", a-t-il confié. Et de plaisanter : "Peut-être que Les Lacs du Connemara, c’est un vieil aïeul qui est revenu !"