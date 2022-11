Michel Sardou va remonter sur scène pour une dernière tournée

Selon une exclusivité de nos confrères de RTL France, Michel Sardou va annoncer ce dimanche 13 novembre son ultime tournée, prévue en octobre 2023. Elle sera intitulée: "Je me souviens d'un adieu".

Le chanteur qui avait déjà fait une tournée d'adieux en 2017 et 2018, avait annoncé vouloir se consacrer au théâtre et préparer une autobiographie (Je ne suis pas mort... je dors ! publiée en mai 2021). Mais apparemment, l'heure de la retraite n'est pas encore arrivée. Le chanteur, qui fêtera ses 76 ans en janvier, a changé d'avis et va reprendre son micro.

Le coup d'envoi sera donné le 3 octobre 2023 au Zénith de Rouen. Puis, Michel Sardou se lancera dans une longue tournée des Zéniths. 30 dates sont annoncées pour le moment. Il passera ainsi par celui de Lille (les 17 et 18 octobre 2023), Strasbourg (le 22 novembre), Nantes (les 14 et 15 novembre 2023) ou encore Toulouse (le 28 novembre 2023). Son tour de France s'achèvera le samedi 16 mars 2024 dans la plus grande salle d'Europe : Paris La Défense Arena (dans une configuration 20.000 places).