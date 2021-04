Michel Sarran en colère concernant l'affaire des dîners clandestins: "C'est lamentable, c'est scandaleux" (vidéo)

Invité dans C à Vous lundi soir sur France 5, Michel Sarran a poussé un coup de gueule contre les dîners mondains clandestins organisés en plein crise sanitaire et pour lesquels une enquête judiciaire a été ouverte.

Le juré de Top Chef révèle avoir lui-même été convié à participer à ce type d'événements privés. Hier soir, il a exprimé sa colère par rapport à ces soirées.

"C’est lamentable, c’est scandaleux parce que ça discrédite une profession par rapport aux Français dans une période qui est assez compliquée pour nous. Je trouve que ce n’est pas respectueux par rapport à tous les restaurateurs qui font des efforts colossaux", a-t-il expliqué.

Depuis le début, il s'est battu pour survivre et ne comprend donc pas qu'on puisse frauder avec la règlementation sanitaire de cette façon.

"Je trouve que ce n’est pas respectueux non plus par rapport au gouvernement qui est là, qui nous soutient (…) Je ne comprends pas que des personnes puissent aller dans ces restaurants. Je suis désolé. Moi, je me suis battu dès le début, il faut que les règles soient strictes, on respecte point barre sinon on ouvre", a-t-il poursuivi.

Pour faire face à cette crise sanitaire, le chef 2 étoiles a mis en place un service de click & collect afin de satisfaire sa clientèle malgré la crise, et pour tenir le coup…