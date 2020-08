Michelle Obama n’est pas bien: elle dit souffrir d’une "forme de légère dépression"

L’ex-Première Dame des États-Unis, Michelle Obama, a déclaré dans son podcast souffrir d’une "légère dépression" suite au confinement, les luttes raciales, et l’hypocrisie de l’administration Trump.

Dans son podcast intitulée "The Michelle Obama Podcast", la femme de Barack Obama s’est livrée sur sa santé mentale. "Je me réveille en pleine nuit parce que quelque chose me préoccupe, ou parce que je ressens un poids. J’essaie de faire du sport, mais il y a eu des périodes pendant cette quarantaine où je n’avais juste pas le moral."

Elle raconte être passée par des moments très compliqués depuis le mois de mars. "Ces hauts et ces bas émotionnels que tout le monde ressent et pendant lesquels on ne se reconnaît pas." Elle ajoute: "Ce n’est pas une époque pendant laquelle on s’épanouit spirituellement. Je sais que je passe par une forme de légère dépression."

Pour quelles raisons? Le confinement, mais aussi "les luttes raciales, et voir cette administration, voir son hypocrisie, jour après jour, c’est démoralisant." "Nous sommes à un moment unique de notre histoire", dit-elle encore. "Nous traversons quelque chose que personne de notre vivant n'a vécu."