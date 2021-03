Michelle Obama sur l'interview choc de Meghan et Harry: "Je prie juste pour qu'il y ait le pardon"

Michelle Obama a partagé son point de vue sur l'interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey la semaine dernière.

L'ancienne première dame, présentée souvent comme une amie du prince Harry et de son épouse Meghan, a accepté de révéler dans l'émission Access Hollywood, ce qu'elle pensait de l'interview qui faisait la une des médias la semaine dernière.

"Mon espoir est que, quand je pense à ce qu'ils vivent, je pense à l'importance de la famille et je prie simplement pour qu'il y ait le pardon et qu'il y ait de la clarté sur les malentendus, de l'amour et que leurs problèmes soient résolus à un moment donné", a déclaré Michelle Obama , 57 ans. Et de déclarer: "Parce qu'il n'y a rien de plus important que la famille."

Michelle Obama a également déclaré à la présentatrice que la fonction publique était "comme un projecteur brillant, pointu et brûlant", que la plupart des gens ne comprenaient pas pleinement ce concept.

"Ce que je garde toujours à l'esprit, c'est que dans la fonction publique, rien ne concerne ceux qui la fournissent", a-t-elle déclaré. "Il s'agit juste de garder au coeur des préoccupations les personnes que nous servons."

L'ancienne Première Dame a noué une amitié étroite avec le prince Harry pendant la présidence de son mari Barack Obama, ainsi qu'une relation avec Meghan ces dernières années.