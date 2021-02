Mika en deuil: ses confidences sur la triste nouvelle qui l'affecte

Le chanteur a annoncé la mort de sa mère, qui était atteinte d'un cancer au cerveau.

Joannie Penniman, la mère de Mika, est morte des suites de son cancer au cerveau, et du Covid-19, qui l'avait encore affaiblie. Le chanteur s'est confié dans les colonnes du Parisien ce vendredi 5 février à ce sujet. Il y raconte les liens forts qu'il avait tissés avec elle, et le rôle qu'elle a joué dans son choix de carrière.

"J'ai été renvoyé de l'école à 8 ans. Ma mère a voulu que je trouve une autre discipline pour m'épanouir", se souvient-il, ajoutant qu'il avait décidé de s'orienter vers la musique classique. Sa mère lui donnait alors des cours d'interprétation : "Elle me faisait lire des poésies en italien, en allemand, en latin. Tout ça quatre heures par jour. Je pleurais tellement c'était dur".



Au mois de décembre, Mika a donné un concert à l'Opéra royal de Versailles. Une forme d'adieu à celle qui l'a mis au monde : "Toute ma famille était présente à ce concert et même ma mère qui m'a formé, était là, en chaise roulante, raconte-t-il. D'une certaine manière je faisais ce concert pour elle. Elle est partie peu de temps après...certainement fière de celui que j'étais devenu, me léguant la même exigence pour la suite : ne jamais céder à la facilité, continuer à défricher de nouveaux horizons créatifs".