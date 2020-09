Millie Bobby Brown en Rachel Green: "J’adore la série 'Friends'"

La série "Friends" a fait rêver et continue de faire rêver beaucoup de fans. L’une d’entre elle n’est autre que la star de "Stranger Things". Elle a rendu hommage à son personnage préféré: Rachel Green interprétée par Jennifer Aniston.

Rachel Green est un personnage mythique du petit écran. Interprétée dans la série "Friends" par Jennifer Aniston, son look inspire beaucoup de jeunes femmes. C’est le cas de Millie Bobby Brown. La star de "Stranger Things" a recopié la tenue de Rachel dans l’épisode où cette dernière garde Marcel, le singe de Ross, avant de le perdre et le chercher dans toute la ville.

Elle porte un pull blanc à col roulé, une jupe d’écolière quadrillée et la coupe de cheveux attaché/décoiffé. Millie Bobby Brown a ainsi posé pour le magazine américain W. Elle en a profité pour partager son amour de la série: "Rachel est ma préférée. Pendant le confinement, ma petite sœur, qui a huit ans, avait peur de l’actualité, alors chaque soir, on regardait 'Friends'. Cela me rendait tellement heureuse. J’adore cette série."