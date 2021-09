Mimie Mathy victime d'une FOLLE rumeur d'agression au papier toilette: affectée, elle met les choses au point

Sur les réseaux sociaux, les rumeurs peuvent se répandre comme une trainée de poudre, et l'actrice Mimie Mathy en a fait les frais. En juillet dernier, un internaute a publié une histoire en plusieurs tweets. Il explique avoir repéré l'interprète de Joséphine Ange Gardien dans un supermarché, mais que sa réaction n'a pas été amicale du tout.

"Faut que je vous raconte cette histoire"

"Faut que je vous raconte cette histoire arrivée il y a 2 ans que vous compreniez à quel point cette femme est une vraie peste", commence-t-il. Il raconte qu'après lui avoir demandé si c'était bien elle, elle aurait dit: "Oui c'est bien moi mais tu fermes ta gueu** et tu ramènes personne ici sinon tu vas t'en manger un dans les coui****’". Elle aurait ensuite "brandi en l’air le paquet de 4 papiers toilette compact top budget qu’elle avait dans ses mains et menacé avec la mâchoire serrée ‘Ne Commence surtout pas à parler fort sale mioche de merde".

Toute cette histoire, totalement fausse, lancée par un inconnu, aurait pu passer aux oubliettes. Malheureusement, sur Twitter, l'actrice a reçu de nombreux messages de haine et a dû réagir.

"Des milliers de réactions violentes et menaces"

"Bonjour à toutes et tous, Ces derniers jours, une certaine personne s'est "amusée" à faire circuler sur Twitter une rumeur sur une prétendue agression de ma part. Dans une ville ou je ne suis jamais allée", a-t-elle écrit sur son compte. "Cette rumeur a entraîné des milliers de réactions violentes et menaces, pour le coup infondées et sans aucune vérifications sur les prétendus faits... Qui ont été ensuite relayées par des "medias" soit disant professionnels. Bien que la personne concernée se soit finalement excusée de ce canular, et ait supprimé son compte, ce genre de blague de très mauvais goût, m'attriste profondément. Réfléchissez un minimum aux conséquences de vos actes avant de poster et/ou de réagir à ce type de posts... Pour ma part, l'incident est clos. Bel été à vous tous. Prenez soin de vous et soyez bienveillants les uns avec les autres."

"Je fais mes courses dans des supermarchés sans agresser personne"

L'actrice a visiblement été touchée par cet incident. Invitée dans l'émission C à vous ce 8 septembre, elle est revenue sur cete histoire: "Ce sont des copains qui m’ont appelée en me disant 'Mais qu’est-ce que tu as fait au cap d’Agde ?'. Je ne suis jamais allée au Cap d’Agde ! Comme quand je tape mon nom, j’ai souvent des alertes qui arrivent, je suis allée voir. Et je me suis dit 'Mais qu’est-ce que c’est que ce truc-là…'", explique-t-elle. "Déjà, je fais mes courses dans des supermarchés sans agresser personne, je n’ai jamais refusé un selfie…".

Cette triste histoire prouve encore une fois qu'il faut prendre des pincettes en lisant certains informations qui circulent sur les réseaux sociaux, d'autant plus quand elles attaquent une personne. Malgré tout, Mimie Mathy est philosophe et n'a pas de rancoeur envers la personne à l'origine de cette fake news: "Pourquoi avoir dit ça? Je ne sais pas ce qu’il lui est passé par la tête… Mais je souhaite qu’il ait beaucoup d’imagination et qu’il s’en serve pour gagner sa vie".