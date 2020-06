Mis à l'écart de "Fort Boyard", Francis Lalanne menace de créer sa propre émission

Francis Lalanne n'endossera pas son habit de "Narcisse" cette année. En tout cas pas dans le cadre de Fort Boyard. Le chanteur a été évincé de l'émission à cause des règles sanitaires liées au Covid-19.



"Quand j'ai demandé quand débuterait le tournage, on m'a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances. Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j'ai 61 ans, je n'étais pas le bienvenu", raconte-t-il au Parisien. "Si j'en veux à quelqu'un, ce sont aux assurances. Je n'exclus pas de me retourner juridiquement contre elles, car c'est de la discrimination", s'emporte-t-il.



Le chanteur évoque un projet d'émission entièrement consacré à son personnage de troubadour, qu'il produirait lui-même. Il dit être en discussion "avec une chaîne concurrente pour organiser un jeu dans un lieu mythique de la région Champagne-Ardenne".