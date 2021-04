Miss Belgique est en couple: voici celui qui partage la vie de Kedist Deltour (photos)

Le cœur de Miss Belgique 2021 n'est plus à prendre. Kedist Deltour est en effet en couple.

Kedist Deltour a été élue Miss Belgique 2021 ce mercredi 31 mars. La jeune femme de 23 ans a accordé ses premières interviews à la presse. C'est à Het Laatste Nieuws qu'elle a confié être en couple. "J'ai un petit ami. Nous sommes super heureux ensemble", a-t-elle confié.

L'heureux élu est Losene Keita. Selon son profil Instagram, il s'agit d'un sportif puisqu'il évolue dans le MMA.

Comme les autres membres de la famille de Kedist, il n'était pas présent le soir de son élection à cause des mesures sanitaires en vigueur hchez nous. Il a assisté à la cérémonie depuis sa voiture sur le parking de Plopsaland. "Il m'a beaucoup soutenue pour le concours de Miss Belgique. Nous sommes ensemble depuis un an et demi maintenant et nous vivons ensemble à Harelbeke. Nous sommes heureux", a ajouté Kedit Deltour.

