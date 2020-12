Miss France 2021: pourquoi les candidates ne portaient pas de masque? (photos)

Le port du masque commence à être bien encré dans nos habitudes, il fait désormais partie de notre quotidien. Alors, lorsqu'on voit apparaître un groupe de personnes sans masque à la télévision, le premier réflexe est souvent de se dire que ces gens, derrière notre petit écran, prennent de gros risques. Mais si souvent, les séries qui nous donnent ce sentiment ont été tournées avant la pandémie, ce n'était pas le cas du concours Miss France, diffusé en direct hier soir.







Sur scène, au Puy-du-Fou en Vendée, les candidates de 18 à 24 ans espéraient succéder à Clémence Botino, Miss France 2020. Les gradins étaient entièrement vides et Sonia Rolland, Elodie Gossuin ou encore Iris Mittenaere, Miss Univers 2016, qui figuraient parmi les membres du jury, étaient séparées les unes des autres par des plaques de plexiglas.



Pas de protection ni de distanciation



Les 29 prétendantes au titre de Miss France, elles, ont défilé sans protection ni distanciation. Des images qui font beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Mais le Comité Miss France a sa réponse. Avant la diffusion de l'événement, Sylvier Tellier, ex-Miss France et directrice générale de l'événement, avait pris les devants en expliquant: "Les Miss sont toutes testées. Les seuls présents sont ceux qui ont travaillé sur cette émission, avec un accès aux coulisses réglementé, limité à ceux qui font partie de la 'bulle'. Mais heureusement, pour le plaisir des téléspectateurs et aussi pour elles-mêmes, parce que quand vous êtes candidates, vous dansez, vous êtes essoufflées. Heureusement, elles n'auront pas le masque."







Sylvie Tellier expliquait aussi à France Bleu que les candidates ont formé une bulle Covid depuis maintenant un mois. "Toutes les équipes et toutes les candidates ont été testées pratiquement tous les deux jours. En coulisse, tous les techniciens porteront le masque."



Au total, tout de même, 400 personnes étaient présentes au Puy-du-Fou ce samedi soir pour organiser cette soirée d'élection de Miss France.

