Moins d'une heure après avoir été mordue par un chien au visage, Clara, la fille d'Ewan McGregor, foule le tapis rouge

Qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou qu'il s'agisse d'une attaque canine, l'actrice Clara McGregor était visiblement déterminée à fouler le tapis rouge à la première de son film "The Birthday Cake".

La fille d'Ewan McGregor, âgée de 25 ans, a subi une morsure de chien au visage avant de fouler le tapis rouge vendredi soir pour le film "The Birthday Cake", dans lequel elle joue aux côtés de son père. Elle a également coproduit ce film.

Quand elle est apparue dans son ensemble beige, le visage présentant des lésions, les personnes présentes se sont demandées ce qui était arrivée à la jeune femme.

Et c'est sur Instagram qu'elle a raconté l'anecdote qui lui est arrivée. "Quand une morsure de chien vous fait atterrir aux urgences 30 minutes avant de fouler le tapis rouge, merci @themobmuseum de nous avoir invités, @thebirthdaycakemovie sort en salles et en VOD le 18 juin", a-t-elle écrit à côté de deux clichés d'elle. Une photo prise sur le tapis rouge et une autre, aux urgences le visage présentant de nombreuses coupures.