Moment adorable et plutôt rare: Gims partage un tendre cliché avec sa fille Haby

Ce n'est pas courant que Gims dévoile des moments intimes de sa vie privée. Mais une fois n'est pas coutume, le chanteur a partagé un tendre cliché de lui et sa fille Haby. Adorable moment entre père et fille !

Habituellement plutôt discret en ce qui concerne sa vie familiale et privée, Gims a fait une petite exception à la règle. Ce mercredi 16 février, le chanteur de 35 ans a publié sur son compte Instagram un moment d'intimité entre père et fille. Il a en effet partagé un adorable cliché de lui et de sa plus jeune fille Haby.

Le chanteur apparaît debout devant un avion, avec son bambin à bras. Et on voit qu'il lui glisse un tendre baiser. Ce cliché a fait fondre les internautes. La publication a en effet récolté par moins de 36.000 likes. Les commentaires sont un peu moins nombreux mais témoignent de la bienveillance de ses followers.