Moment bizarre: Donald Trump donne un baiser sur le front d'une influenceuse

Le chanteur américain Jason Aldean a été la cible de nombreuses blagues sur Internet après que sa femme, Brittany Aldean, a posté une photo de Donald Trump lui embrassant le front.



"Une fin de conte de fées en 2022", a légendé l'influenceuse de 34 ans sur Instagram un diaporama de photos du week-end du couple à Mar-a-Lago, qui comprenait un cliché de l'ancien président américain se penchant pour lui donner un baiser sur la tête.



Plusieurs internautes ont également souligné comment Jason, 45 ans, n'avait pas l'air ravi de la démonstration d'affection de Trump sur l'image.





Cependant, le chanteur et l'ancien président des Etats-Unis sont copains.



Le 31 décembre, le crooner de "Dirty Road Anthem" a posté sur Instagram une photo de lui jouant au golf avec Donald Trump.



Les Aldean sont mariés depuis 2015 et partagent deux enfants : Memphis, 5 ans, et Navy, 3 ans.



Jason était auparavant marié à l'actrice Jessica Ussery, mais le couple s'est séparé en 2013 après que le chanteur country, alors marié, a été surprise en train d'embrasser Brittany dans un scandale de tromperie public.