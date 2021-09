La belle image des Jeux Paralympiques de Tokyo: un guide demande son athlète en MARIAGE (vidéo)

Beau moment d'émotion aux Jeux Paralympiques de Tokyo ce jeudi 2: juste après l'arrivée de leur 200 mètres, le guide Manuel Antonio Vaz da Veiga a fait sa demande en mariage à l'athlète malvoyante capverdienne, Keula Nidreia Pereira Semedo. Une scène magnifique qui a vite balayé leur défaite. Plein de bonheur à eux!

C'est sûrement la plus belle image et la plus émouvante de ces Jeux Paralympiques de Tokyo. Ce jeudi 2, juste après l'arrivée de leur 200 mètres, le guide Manuel Antonio Vaz da Veiga a demandé en mariage sa belle, la para athlète malvoyante capverdienne, Keula Nidreia Pereira Semedo.

J'ai vu beaucoup de choses mais je n'avais jamais commenté une demande en mariage

Leur déception d'être arrivés dernier et non-qualifiés a vite été balayée par ce grand moment de bonheur! Un moment rare, et même une première qui a pris par surprise les deux commentateurs sportifs. "Je crois qu'il y a une demande en mariage", lance le premier commentateur suivi de son collègue: "Le guide de Keula Nidreia Pereira Semedo, Manuel Antonio Vaz da Veiga vient de la demander en mariage!".

Puis tous deux enchaînent, sous l'émotion d'un tel évènement: "Elle a dit oui, il lui met la bague! C'est absolument fantastique! J'ai vu beaucoup de choses mais je n'avais jamais commenté une demande en mariage", se réjouit-il. "Quel beau duo! Le meilleur moment de la saison", termine son collègue. Et on est d'accord avec eux!