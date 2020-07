Moment émotion pour Elvis, le fils de Nick Cordero (New York Unité Spéciale): sa réaction face aux vidéos de son papa décédé (vidéo)

Nick Cordero, célèbre acteur de Broadway âgé de 41 ans est décédé du coronavirus dimanche 5 juillet au Cedars-Sinai de Los Angeles après avoir combattu la maladie pendant 95 jours.

Sur son compte Instagram, Amanda Kloots a partagé un moment rempli d'émotion. Elle filme son fils Elvis, âgé d'un an, en train de découvrir des vidéos de son papa décédé. On aperçoit le petit garçon, le sourire aux lèvres, le regard captivé par le téléphone portable. "Elvis a souri et il s'est penché vers le téléphone et a embrassé son père (...) Il embrassé son père, il embrassait son père", a confié Amanda Kloots. Avant de poursuivre: "Mon cœur a fondu. J'ai eu l'impression qu'il reconnaissait, Nick. Comme s'il comprenait qui il étai, comme s'il reconnaissait son père même si cela faisait plus de trois mois".

En avril, après 18 jours en réanimation à Los Angeles, l'acteur canadien avait dû être amputé de sa jambe droite car un caillot indélogeable y bloquait la circulation du sang. Il était à l'hôpital depuis le 31 mars.