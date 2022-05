Monaco: la princesse Charlene se dit "plus sereine" mais avec une santé "encore fragile"

La princesse Charlene de Monaco, rentrée sur le Rocher en mars après une longue absence pour des problèmes de santé, se sent aujourd'hui "plus sereine" mais reconnaît dans un entretien mercredi au quotidien Nice-Matin que son état de santé "est encore fragile".

"Mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd'hui je me sens plus sereine", a expliqué la princesse qui a assisté mardi soir à la Monte-Carlo Fashion Week, en compagnie de sa fille Gabriella.

Interrogée sur les rumeurs ayant circulé pendant sa longue absence, la princesse a répondu: "Vous voulez parlez des rumeurs de divorce ou de ma nouvelle demeure en Suisse...Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple".

"Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions et des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée", a-t-elle déploré.

Dans le cadre d'un déplacement en Afrique du Sud, pays où elle a grandi et dont elle a la nationalité, l'épouse du prince Albert de Monaco, 44 ans, avait subi une opération chirurgicale en août dernier.

En septembre la princesse avait été hospitalisée d'urgence après avoir fait un malaise en raison de complications liées à la grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge qu'elle avait contractée en mai, avait expliqué sa fondation. Elle avait ensuite subi début octobre une intervention sous anesthésie générale liée à cette infection.

Le 23 novembre, une source proche du Palais avait indiqué à l'AFP que l'ancienne nageuse olympique avait été admise "dans un établissement spécialisé à la suite d'une grande fatigue liée à sa faiblesse". Le palais avait ensuite annoncé le 12 mars que la princesse avait regagné le rocher.

Ancienne nageuse de haut-niveau, Charlene Lynette Wittstock, née en 1978 en Rhodésie (actuel Zimbabwe), a épousé le prince Albert II de Monaco en 2011. Les dix ans de mariage n'ont pas pu être fêtés en juillet dernier en Principauté en raison de l'absence de Charlène.

Albert est le fils du prince Rainier III et de Grace Kelly, une star du cinéma américain décédée dans un accident de voiture en 1982.