Mort de Nathalie Delon: l'émouvante photo d'hommage de son fils Anthony

C'est dans une publication Instagram très sobre qu'Anthony Delon a annoncé la mort de sa mère, Nathalie Delon, la seule femme qu'ait épousé Alain Delon.

Il a ainsi posté sur Instagram un fond noir sur lequel est inscrit : "R.I.P Maman" accompagné d'un émoji de mains jointes, évoquant la prière.

Une seconde photo est ajoutée : en noir et blanc, on y voit Anthony Delon enlaçant tendrement sa mère. Un cliché magnifique et empreint de beaucoup d'émotion : il témoigne en effet de l'amour que peuvent se porter une mère et son fils.