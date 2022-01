Mort des frères Bogdanoff: l’explication inattendue de Cyril Hanouna (vidéo)

Igor Bogdanoff et Grichka Bogdanoff, qui n’étaient pas vaccinés contre le Covid, sont morts de cette maladie. Mais pour l’animateur de Touche pas à mon poste, la cause de leur décès est autre.

"Le vaccin diminue le risque de décès par 8", indiquait le virologue Steven Van Gucht lors du dernier comité de concertation, appelant la population à se faire vacciner. Mais jeudi soir dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna s’est aventuré à véhiculer un message un brin différent à travers le cas des Frères Bogdanoff.

Cyril Hanouna a d'abord raconté que l’un de ses amis a eu une paralysie faciale du côté droit suite au vaccin. Laurent Alexandre, chirurgien urologue, a réagi à cette anecdote : "Il y a quelques effets secondaires rares. Personnellement, je préfère qu'il y ait un Français sur 10 millions qui fasse une paralysie faciale temporaire, plutôt qu'il y ait plein de Français qui meurent, comme sont morts les frères Bogdanoff ! Parce que c'est quand même très triste de voir que des gens refusent le vaccin et meurent dans les mêmes conditions que les frères Bogdanoff."

L’animateur a embrayé : "Je vais te dire un truc sur les frères Bogdanoff. Ils ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas fait le vaccin. Là c'est une énorme... Tout le monde dit n'importe quoi là-dessus !" Le médecin rétorquait qu’ils ne seraient pas morts s’ils étaient vaccinés. Un constat que Cyril Hanouna a semblé refuser : "Pas du tout, ils ne sont pas morts pour ça. Ils sont morts parce qu'ils ne se sont pas fait soigner ! Et qu'ils ont attendu, attendu, attendu... S'ils s'étaient fait soigner comme tout le monde à temps et tout de suite, parce qu'ils ne prenaient aucun médicament les Bogdanoff, on les aurait encore avec nous."

Et Laurent Alexandre d’enfoncer le clou : "Si on prend ma classe d'âge - j'ai 61 ans - les triplement vaccinés ont quarante-trois fois moins de chance de faire une forme grave que les non-vaccinés. Donc les frères Bogdanoff, comme moi, n'auraient pas fait une forme grave s'ils avaient été vaccinés."