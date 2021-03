Moundir de Koh-Lanta en réanimation à cause du Covid-19: son état se détériore

Nous vous l'annoncions il y a 2 jours: l'aventurier de Koh-Lanta, Moundir, âgé de 47 ans est hospitalisé, après avoir été testé positif au Covid-19. Son épouse, Inès, expliquait alors qu'il avait été mis sous oxygène.

Mardi, elle déclarait donc que le plus dur semblait être passé pour le quadragénaire: "Il commence à peine à se reposer, à lâcher prise. Il s'est senti partir à un moment donné. Là, il a passé une nuit correcte, mais il est toujours sous oxygène", a précisé son épouse.

Mais les dernières nouvelles datant de ce jeudi matin ne sont pas rassurantes. Moundir s'est senti mal la nuit dernière et a été placé en réanimation. "Aujourd'hui pour mon mari on ne parle plus d'hospitalisation simple mais de service de réanimation", a détaillé son épouse.

"Son état se détériore mais c'est un guerrier. Un homme patient, bienveillant. Il va y arriver avec l'aide de Dieu...", a-t-elle écrit en story de son compte officiel.