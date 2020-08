Alors que les fans l’attendent depuis des années, "Mulan" ne sortira tout simplement pas au cinéma. Après avoir été reporté plusieurs fois, notamment en raison du coronavirus, Disney a décidé de le vendre directement en streaming.

Le remake du dessin animé "Mulan" ne sortira pas au cinéma. Les fans de la jeune combattante chinoise attendent ce film depuis 2018. Il est d’abord déplacé une première fois au 27 mars 2020 pour laisser plus de temps à la production et permet au studio Disney de faire passer "Casse-Noisette et les Quatre Royaumes" en premier.

En mars, à cause de la crise du coronavirus, "Mulan" est repoussé au 24 juillet 2020, avant d’être déplacé une troisième fois au 21 août 2020. Finalement, le studio prend la décision de ne pas diffuser le remake au cinéma, mais de le vendre sur sa plateforme Disney+ à partir du 4 septembre.

Un choix stratégique qui fait trembler les propriétaires de salles de cinéma. Ceux-ci perdent un des rares blockbusters sur lesquels ils pouvaient compter cette année. D’autant que le film est en surcoût sur l’abonnement Disney+ auquel les Belges auront accès le 15 septembre (soit 10 jours après la sortie mondiale de "Mulan"). Le prix est de 29.99 dollars pour le moment. Pour se remettre, on se refait la bande annonce.