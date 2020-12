Nabilla: "À la base, j'étais bête, je ne pouvais pas le cacher" (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur le compte de Léna Situations, Nabilla s'est confiée sur ses débuts à la télévision.

Lors d'un "chit-chat makup", Nabilla s'est confiée à Léna Situations sur ses débuts à la télévision. La star de téléréalité se souvient d'abord que son premier tournage dans Les Anges a eu lieu il y a 11 ans. Et puis, elle se rappelle que c'est dans "L'Amour est Aveugle" que le public l'a découverte pour la première fois. "Je devais découvrir des gens dans le noir."

Nabilla confie avoir "adoré" la téléréalité. "On a vécu des moments de malade, vraiment." Elle évoque ensuite le fait que la téléréalité a changé et qu'elle est plus scénarisée. "Nous, à l'époque, on était payé pour participer à des émissions parce que c'est légal. Mais c'est vrai que maintenant, ça n'a plus rien à voir. On ne les force pas à créer mais comme ils sont là, d'eux-mêmes, ils vont faire leur petit show. Mais la production ne te dit pas: fais ci, fais ça. À mon époque en tout cas, mais ça a peut-être un peu changé."

"J'ai tourné la page"

La maman de Milann serait-elle prête à refaire de la téléréalité? La réponse est non. "Je pense que j'ai tourné la page. Pas parce que je n'aime pas, j'ai plein d'amis dans Les Marseillais, je les trouve très drôles et quand je les regarde, je me tape des barres. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je ne sais pas..."

Léna dit alors à Nabilla qu'elle sait "qu'elle joue la conne". "C'est ton vice", ajoute-t-elle. Nabilla lui répond: "À la base, j'étais bête". "J'ai dû apprendre sur le tas et forcément, quand on apprend sur le tas, ça se voit dans les médias. J'ai dû me cultiver sur le tas. Mais au début, je ne pouvais pas le cacher. Quand on me posait des questions sur les plateaux, j'étais là..."



