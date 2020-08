Nabilla a regardé la finale PSG-Bayern en compagnie d'une mégastar du rap

Nabilla est rentrée des États-Unis où elle s’était rendue pour une opération mammaire (une de ses prothèses était défectueuse). De retour à Dubaï avec son mari Thomas Vergara, la jeune femme reprend une activité normale : photos, promo de produits cosmétiques, pouponnage… mais aussi sorties et boîte de nuit.

Dimanche, Nabilla et son mari ont dîné et regardé la finale de la ligue des champions en compagnie de Maître Gims et de sa femme Demdem. La défaite du club français ne les a pas empêchés de s’offrir du bon temps, avec notamment une sortie en boîte de nuit, comme en témoignent les vidéos postées sur la compte Instagram de Nabilla.



Nabilla et Demdem, la femme de Maître Gims semblent très proches. "Mon bébé d'amour", écrit même Nabilla sous un cliché d'elle en sa compagnie.