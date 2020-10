Nabilla arrive en urgence à l'hôpital: "Je suis en anémie et j'ai des vertiges" (vidéo)

Nabilla a été hospitalisée d’urgence au début du week-end. Elle a évidemment partagé sa mésaventure sur son compte Snapchat. Elle est anémie, elle manque donc de fer, et elle a des vertiges.

Nabilla a été emmenée d’urgence à l’hôpital vendredi soir. Son mari, Thomas, a partagé ça dans un premier temps sur son compte Snapchat expliquant que l’influenceuse souffrait d’une intoxication alimentaire se traduisant par des vomissements.

Nabilla a, par la suite, elle aussi partagé sa mésaventure avec ses abonnés. Elle apparaît dans un lit d’hôpital sous perfusion. "Apparemment, j’ai fait une chute de tension et j’aurai de l’anémie." L’anémie se traduit par un manque de fer. "J’avais déjà ça pendant ma grossesse."

"J’ai la tête qui tourne et surtout, j’ai des vertiges. Pourtant, je ne suis pas très haute, genre 1m73." En revanche, la taille n’a quand même rien à voir avec les sensations de vertige. Plus tard, l’influenceuse a ajouté qu’elle était en carence de fer, mais aussi de vitamine D et autres. Elle a donc pris rendez-vous chez une nutritionniste pour apprendre à manger plus et à mieux manger.