Nabilla cambriolée à son mariage: elle prend de nouvelles mesures

Nabilla et Thomas Vergara se sont fait cambrioler le soir de leur mariage. Suite à cette mésaventure, la star des réseaux sociaux a décidé de mettre des choses en place pour que ça ne se reproduise plus.

Après s’être fait cambrioler durant leur mariage en France, Nabilla et Thomas ont décidé de ne pas se laisser abattre. Le couple s’est envolé en lune de miel à Ibiza, mais pour la première fois, les fans ne découvriront pas les environs idylliques dans lesquels ils vont passer quelques jours.

"On est bien arrivé à Ibiza, je suis trop contente, c'est magnifique. Je ne vais pas trop montrer la chambre etc, parce que voilà, je n'ai plus envie qu'on sache où je suis, ce que je fais, ça m'angoisse je ne vais pas vous mentir," a expliqué Nabilla sur son compte Snapchat.

Elle a également confié qu’ils allaient se retrouver rien qu’à deux pour la première fois depuis longtemps, sans Milann : "On va profiter parce qu'on a besoin de se retrouver, d'être ensemble, de se concentrer sur nous deux, d'oublier tous les petits soucis qu'on a pu avoir, de se concentrer que sur les choses positives, c'est ce qu'on sait faire de mieux."