Nabilla, enceinte de plusieurs mois: "Je ne sentais plus mon bébé bouger"

Nabilla Benattia a eu la peur de sa vie le 3 avril. La mère de Milann, enceinte de son deuxième enfant, a dû se rendre aux urgences, car elle ne sentait plus son bébé bouger. L'ex-candidate de téléréalité a raconté la scène à ses abonnés sur Snapchat.



Heureusement, le bébé va bien. "Gros stress alors que tout allait bien", a lancé l'épouse de Thomas Vergara.



Nabilla, qui avait ressenti de violentes contractions mi-mars, n'a pas une grossesse de tout repos.



"Je suis censée accoucher début juin. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais j'espère que bébé va aller jusqu'au terme, car le but est de le garder au chaud le plus longtemps possible pour qu'il se développe bien et qu'il soit en forme", a expliqué l'influenceuse.