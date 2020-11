Nabilla et Thomas dans les préparatifs du mariage et peut-être… un deuxième bébé

Nabilla et Thomas se sont déjà mariés rapidement à Londres en 2019 alors que la jeune femme était enceinte de son premier enfant. Actuellement, ils préparent un second mariage pour faire les choses en grand. C’est également l’occasion de penser à agrandir la famille.

Nabilla et Thomas s’étaient déjà dit "oui" en 2019 à Londres quatre mois avant la naissance de Milan. Depuis, ils ont emménagé à Dubaï. Ils veulent à présent faire les choses en grand. "Vous savez qu'avec Thomas on s'est mariés en Angleterre avec uniquement deux personnes, nos deux mamans respectives. Et on a toujours voulu organiser notre mariage, raconte l’influenceuse sur Snapchat."

Ce n’est pas peut-être pas le seul projet du couple. Nabilla est depuis peu la tante d’un petit Liaam, le fils de son frère. Il redonne à la jeune femme des envies de bébé. "Elle n'arrête pas de me parler de nourrisson, explique Thomas Vergara, toujours sur Snapchat. Elle dit que ça lui manque, qu'elle veut refaire un bébé... Alors que quand elle avait accouché de Milann, elle avait dit pas avant cinq ans ! Notre fils a tout juste un an, on attend deux, trois ans, c'est bien!"



