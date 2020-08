Nabilla poste une adorable photo d'un moment en famille: "Quand on retrouve le doudou"

Nabilla partage beaucoup de photos de son fils Milann, âgé de 10 mois. Cette fois, on le voit aux côtés de son papa et de sa maman.

Nabilla ne cesse de faire des déclarations d'amour à son fils sur son compte Instagram. Il y a quelques jours encore, elle écrivait à propos de Milann: "Ton sourire fait mon bonheur. Quand tu vas mal, je vais mal, quand tu es heureux, je suis heureuse. Tu es ma priorité et tu passes avant tout ! Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée".

Milann, âgé de 10 mois, est devenu une star sur le compte de sa maman. La compagne de Thomas Vergara publie en effet beaucoup de photos. Ses fans peuvent ainsi suivre l'évolution de Milann au fil des semaines. Cette fois, c'est une adorable photo de famille qu'a postée Nabilla. On voit le couple et leur enfant, tous les trois avec de grands sourires. Elle écrit en légende: "Quand on retrouve le doudou".



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

La veille, Nabilla avait posté une photo de son petit garçon en train de boire un biberon. Une fois de plus, il affichait un large sourire.