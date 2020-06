Nabilla publie de nouveaux portraits de son fils à l'occasion de ses 8 mois (photos)

8 mois déjà! Nabilla et Thomas Vergara ont accueilli leur petit garçon prénommé Milann au mois d'octobre. Depuis, l'influenceuse partage son quotidien de maman à Dubaï, où elle a récemment emménagé dans une somptueuse villa.

A côté de plusieurs nouveaux clichés, Nabilla partage son bonheur: "Notre fils a 8 mois aujourd’hui. Tellement fière de notre petite famille! C’est un rayon de soleil toujours souriant, malin et joyeux. Nous l’aimons tellement fort."

Sourire jusqu'aux yeux et habillé d'une salopette et d'un béret, le bébé a effectivement l'air de vivre une vie paisible et heureuse!