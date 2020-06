Nabilla: sa technique surprenante pour garder la forme

L’"influenceuse" fait la promotion des perfusions sur mesure sur son compte Instagram. Elle se dit convaincue des bienfaits de cette pratique.

Un rapide coup d’œil sur la page Instagram de Nabilla permet de constater que la jeune femme fait de la publicité pour plusieurs marques de luxe. Est-elle également rémunérée pour ses propos sur les vertus des perfusions sur mesure ? Le nom de la clinique à laquelle elle s’adresse pour recevoir ce traitement sur mesure apparaît en tout cas clairement dans sa story.



Dans cette vidéo, Nabilla présente les perfusions sur mesure commandées pour Thomas Vergara et elle-même. La jeune femme n’a visiblement aucune réserve sur ce type d’intervention... "Vraiment, ça change tout. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien, vous avez des résultats genre immédiats", affirme-t-elle.



Pour Nabilla et Thomas, ce type d’intervention ne serait d'ailleurs que simple routine. Le couple raconte y avoir eu recours à plusieurs reprises à Londres, à Los Angeles... "C’est trop trop bien", assure Nabilla, qui ne manque pas de citer et renvoyer vers la page Instagram de la clinique qui a préparé leur perfusion. Et sinon... que diriez-vous d'une alimentation saine et équilibrée ?