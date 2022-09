Nabilla veut quitter Dubaï car elle s'ennuie: "Il fait toujours chaud"

Cela fait trois ans que Nabilla et Thomas Vergara se sont installés à Dubaï. Le couple d'influenceurs envisage de quitter la ville et un émirat des Émirats arabes unis et revenir vivre en Europe.

"À Dubaï, je me sens bien, mais d’un côté, je me sens vraiment éloignée de tout. Il n'y a pas non plus 45 choses à faire. La vie extérieure est très restreinte étant donné qu’il fait toujours chaud (…) C’est vraiment sympa, mais pour y vivre à l’année, je ne vous cache pas que c’est un petit peu lourd, un peu pesant", a confié Nabilla sur ses réseaux sociaux.

Elle pense à retourner vivre à Londres. "On peut faire beaucoup plus de choses, notamment les Fashion Weeks. C’est vrai que c’est des choses que j’aime faire".

La rappeur Booba a partagé la séquence sur Twitter, tout en précisant qu'il s'en fiche de savoir cela.