Ses fans s'inquiétaient, il a tenu à les rassurer. Nagui a dévoilé ce lundi les raisons de sa soudaine absence des ondes de France Inter. L'animateur parle d'un "mélange entre des vacances, des cas contact et le fameux Covid".

"J'avais été cas contact, j'avais été testé négatif, coincé à la maison à attendre de savoir ce qu'il se passe et isolé pendant x jours, mais avec quand même un sentiment de 'ça va pas'. Les médecins m'ont dit 'le rhume, la grippe, la gastro, ça existent aussi, y'a d'autres maladies, y'a pas que le virus, y'a pas que la pandémie.' Et puis ça n'a pas loupé ! Au bout d'une semaine ça n'allait vraiment pas. J'ai refait un test et il était positif", explique l'animateur.

Après plusieurs jours de repos, Nagui est de retour "en pleine forme". Il va ainsi pouvoir reprendre son rôle de présentation dans La Bande originale diffusée tous les jours sur France Inter.

L'animateur semble bel et bien rétabli. Preuve en est avec sa dernière photo postée sur Instagram. À l'occasion d'Halloween, il est apparu déguisé aux côtés de son épouse, Mélanie Page. "Restez prudents, pas trop de bonbons", a-t-il commenté.