Nagui en "manque" depuis dix jours: cette absence qui lui pèse...

Nagui est un passionné de foot. Quand son club de cœur, le PSG, a un match important en Ligue des champions, le monde s'arrête pour l'animateur. En 2018, il a ainsi déplacé la Saint-Valentin avec sa femme Mélanie Page pour pouvoir regarder la rencontre Real-PSG. Fan de foot, et lecteur assidu de L'Équipe, Nagui est affecté par la grève au sein de la rédaction du journal sportif, absent des kiosques depuis le 8 janvier 2021.



Sur son compte Instagram, Nagui a relayé la pétition signée par 180 sportifs réclamant le retour de leur journal préféré : "Comme les sportifs l’ont dit en nombre ces derniers jours, lire L’Équipe manque à beaucoup de monde. Et à nous aussi. Dans le monde de la culture ou des médias, il y a beaucoup de similitudes avec le sport : l’exigence au quotidien, la préparation invisible et si importante, la performance et le partage avec le public, à travers les écrans, les livres, les concerts. Les stades et les salles de spectacle génèrent les mêmes émotions. En attendant de pouvoir s’y rendre à nouveau, retrouvons déjà L’Équipe au plus vite".

Un message approuvé par Nagui, qui confirme que "l'Équipe (lui) manque depuis 10 jours", en description de la publication.