Naomi Campbell a-t-elle eu recours à une mère porteuse?

Naomi Campbell a annoncé hier qu'elle était devenue la mère d'une petite fille en publiant une photo sur les réseaux sociaux. La top-modèle britannique, 50 ans, qui vit à New York aurait un nouveau petit ami avec qui elle élèvera l'enfant, révèle le Daily Mail.

Des amis ont déclaré hier qu'ils croyaient que Naomi Campbell avait eu recours à une mère porteuse.

La top-modèle annonçait mercredi sur les réseaux sociaux: "Une belle petite bénédiction m'a choisie pour être sa mère. Tellement honorée d'avoir cette âme douce dans ma vie, il n'y a pas de mots pour décrire le lien de toute une vie que je partage maintenant avec toi, mon ange. Il n'y a pas de plus grand amour."

Les félicitations de ses amis ont afflué de partout, notamment de l'éditeur britannique de Vogue Edward Enninful et du créateur de mode Marc Jacobs, qui ont écrit: "Quelle chance elle a et quelle chance tu as! Quelle merveilleuse mère tu seras."

Valerie Morris-Campbell, qui avait 19 ans lorsqu'elle a donné naissance à Mlle Campbell, a écrit: "Félicitations à ma fille Naomi pour la naissance de sa fille, je suis ravie car j'ai attendu longtemps pour être grand-mère.''

La mannequin compte plus d'une dizaine de filleuls, dont elle est proche. L'un est le fils de Kweku Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela.

En mars de l'année dernière, elle avait d'ailleurs partagé des photos d'elle-même le nourrissant au biberon et l'emmenant se promener à New York.

Naomi Campbell avait fait allusion à la joie de devenir mère dans une interview avec le magazine i-D ce printemps.

Elle avait déclaré dans les pages du magazine: "2021 va être une excellente année, nous avons juste quelques difficultés supplémentaires à surmonter en premier. Je pense que ce sera une année incroyable. En fait, je ne crois pas simplement que ce sera - je pense que ce sera le cas."

Récemment, elle est sortie avec le rappeur Skepta et a eu une aventure avec l'ancienne star de One Direction Liam Payne en 2019.

En 2017, elle avait déclaré au magazine ES: "Je pense à avoir des enfants tout le temps. Mais maintenant, avec la science, je pense que je peux le faire quand je veux."

Lorsqu'on lui a demandé si elle aurait elle-même l'enfant plutôt que de l'adopter, elle a répondu: "Peut-être", mais elle avait ajouté: "Je veux une figure paternelle. Je pense que c'est important." Naomi Campbell n'a jamais connu son père et a été éduquée en grande partie par sa grand-mère.