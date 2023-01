Naomi Campbell partage une rare et adorable photo avec sa fille pour le Nouvel An

Naomi Campbell a célébré l'arrivée de 2023 en postant une photo avec sa fille de 1 an lors d'une soirée de réveillon. "Bonne année ! Mes chéris, que Dieu vous garde, vous et votre famille, heureux et en bonne santé tout au long de l'année", a légendé le mannequin de 52 ans sous une série de clichés publiés lundi.



"Que la présence de Dieu ne quitte jamais votre cœur. À chaque nouveau chapitre de votre vie, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa force en 2023 Bonne année", a ajouté le top model britannique.





Campbell a annoncé qu'elle avait accueilli son premier enfant en mai 2021.



"Une belle petite bénédiction m'a choisie pour être sa mère", avait alors annoncé la star sur les réseaux sociaux, accompagnée d'une photo d'elle tenant les pieds de sa petite fille. "Si honorée d'avoir cette douce âme dans ma vie, il n'y a pas de mots pour décrire le lien à vie que je partage maintenant avec toi mon ange. Il n'y a pas de plus grand amour."



Naomi Campbell n'a pas précisé si elle avait accouché ou fait appel à une mère porteuse, bien qu'elle ait révélé l'année dernière que sa fille n'avait pas été adoptée, déclarant au British Vogue en février 2022: "C'est mon enfant." Elle n'a pas non plus encore révélé le nom de sa fille.