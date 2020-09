Natasha St-Pier accusée de dénigrer ses fans: "Au contraire! Je vous aime, et je ne prendrai pas de risque"

Natasha St-Pier retrouve enfin son public après un long moment d’absence. Sauf qu’un de ses fans l’a décrite comme le prenant de haut. Elle a tenu à mettre les choses au clair.

Natasha St-Pier est d’un naturel calme et posé, mais la québécoise a pris les devants pour se défendre après les accusations d’un fan. A la sortie d’une émission à laquelle elle était invitée, de nombreux fans l’attendaient.

Elle explique la suite sur son compte Instagram: "Ce soir un homme voulait une dédicace à la sortie d'une émission télé, il n'a pas de masque, à un feutre et une photo en main il parle avec le tout devant lui. Je lui dit poliment que je ne peux pas toucher son feutre et son cahier alors qu'en plus il n'a pas de masque. Il était furieux et pense que je dénigre mon public."

Mais l’interprète de "Un ange frappe à ma porte" se défend: "Au contraire! Je vous aime, je ne prendrai pas de risque ni pour moi ni pour vous afin de pouvoir préserver notre santé à tous et pouvoir poursuivre la tournée 'Croire'. Cet échange m'a un peu attristé ce soir. Continuons à vivre mais protégeons-nous!"