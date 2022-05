Nathalie Marquay dit "ressentir des signes" de Jean-Pierre Pernaut: "Je sais qu’il est auprès de moi"

Elle l’avait déjà évoqué auparavant mais aujourd’hui Nathalie Marquay le dit sans filtre: oui, elle croit en une présence après la mort et "heureusement".

"Je l’avais dit à Jean-Pierre que je ressentais les signes, il n’y avait aucun tabou entre nous", a-t-elle confié ce samedi à Nikos Aliagas dans l’émission 50’Inside. "Je lui avais dit surtout le jour où tu partiras, n’oublie pas que moi je capte les signes, donc t'auras intérêt à me faire des signes sinon je viens d'étrangler."

Et elle en est aujourd’hui convaincue: il n’a pas oublié. "Je sais qu’il est auprès de moi", soutient-elle dans cette entrevue.

Encore très affectée par la disparition de son mari, décédé des suites d'un cancer du poumon, Nathalie Marquay ne cache pas sa profonde tristesse dans les médias ou sur les réseaux sociaux. "On m’avait dit qu’avec le temps ça passe, mais le temps passe et franchement non, il me manque", regrette-t-elle. "Il est irremplaçable."