Nathalie Reichmann, la femme de Jean-Luc, fait de rares confidences sur les conséquences de l’affaire Quesada pour son couple

Christian Quesada, c'était une belle histoire qui avait de quoi faire rêver. Arrivé à Paris en car avec quelques euros en poche, le candidat des "12 coups de midi" est reparti, sept mois plus tard, avec un chèque de 600.000 euros et une avalanche de cadeaux. Il était devenu une figure emblématique de l'émission, presqu'autant que son présentateur Jean-Luc Reichmann. Puis ce fut la chute. Christian Quesada a été reconnu coupable de corruption de mineures et a passé deux ans en prison.



Pour Jean-Luc Reichmann, qui s’était affiché mainte fois au côté Christian Quesada, l’affaire était délicate. Dans un entretien accordé à Gala, son épouse Nathalie Lecoultre a confié : "Se retrouver seuls face à un tel cataclysme, c'est très dur. Il faut être très solide dans un couple. Croyez-moi, ce n'était pas simple à vivre pour nous, qui défendons la cause des enfants dans la vie, dans Léo Matteï et à travers les associations."

Mais le couple a finalement mis cette histoire derrière lui pour en ressortir encore plus soudé : "On a passé une étape avec cette histoire. Ensuite, pour être plus léger, je pense que nous avons la chance d'avoir le même moteur, Jean-Luc et moi. On ne s'ennuie jamais et on avance à la même vitesse", raconte Nathalie Lecoultre. Et de préciser ce qui l’a séduite chez le présentateur : "Sa voix, son charisme. C'est devenu une évidence entre nous. Avec Jean-Luc, on ne s'ennuie pas, on partage les mêmes valeurs, on rit beaucoup, on se complète."