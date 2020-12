À cause du covid-19, l'humoriste belge Nawell Madani ne peut pas voir son papa hospitalisé: elle lance un message à toutes les personnes dans son cas

L'humoriste bruxelloise Nawell Madani a partagé une photo de son papa hospitalisé sur Instagram.



"On a vu en quelques semaines l'état de mon père se dégrader" car même s’il n’est pas en unité Covid, il ne peut plus recevoir de visites, explique-t-elle dans une vidéo où elle incite les gens à "organiser des visios avec des gens hospitalisés pour leur dire de tenir bon, qu'ils s'accrochent. Qu'on les aime et qu'on ne les oublie pas. Il y a des gens qui sont seuls à qui on peut faire plaisir." La jeune femme y parle aussi de sa situation et de la tristesse qu'elle a de ne pas pouvoir le voir et le soutenir en vrai. "On fait des visios. On essaie de leur déposer un sac avec ce qui peut les faire kiffer. On récupère un baluchon avec les vêtements sales et on se met à sentir l'odeur de notre papa. C'est dur. Et en plus il y a des personnes qui partent seules. On ne peut même pas leur dire au revoir. Moi je vais me battre parce qu'il faut qu'on le voit et qu'il me voit. J'ai tout essayé, j'ai même proposé de faire des tests Covid quotidiens", sans succès.