Naya Rivera: les acteurs de "Glee" lui rendent hommage un an après sa mort

Naya Rivera est décédée le 8 juillet 2020 lors d’une balade en bateau avec son fils. Un an après le drame, ses collègues de "Glee" ont tenu à lui rendre hommage.

Sur les réseaux sociaux, ses collègues lui ont rendu hommage commençant par son amie, Heather Morris qui écrit : "Cela n’a pas été facile d’écrire une légende. Tu es l’étoile la plus brillante à mes yeux Naya. Je suis tellement reconnaissante que Dieu ait posé sa main pour nous réunir en tant que meilleures amies, mamans, partenaires de scène et tout le reste. Ton héritage se perpétue dans la gentillesse et en étant cette "reine impertinente" à mes yeux. Je t’aime pour toujours."

De leurs côtés, Lea Michele, Chris Colfer et Matthew Morrison ont posté une photo en noir et blanc de l’actrice avec un émoji en forme de cœur. Kevin McHale a choisi une photo de Naya Rivera de dos dans les coulisses du tournage de la série. Il écrit en légende : "Tu me manques. Absolument chaque jour."

Le jour du drame, Naya Rivera était avec son fils, Josey, alors âgé de 4 ans. Les circonstances de la mort de l’actrice sont floues, mais il semblerait qu’elle se soit noyée alors qu’elle se baignait. Elle aurait utilisé ses dernières forces pour remettre son fils sur le bateau avant de sombrer. Son corps avait été retrouvé une semaine plus tard.